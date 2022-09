Francesca Mannocchi apre la seconda giornata del Festival della Mente

La seconda giornata del Festival della Mente si apre domattina, sabato 3 settembrte, in piazza Matteotti alle 10 con l’incontro Lo sguardo sulla guerra, la guerra dello sguardo. La giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, esperta di migrazioni e conflitti, da mesi in prima linea per raccontare la guerra in Ucraina, rifletterà sul nostro modo di guardare le guerre: quanto si somigliano e quanto invece sono distanti gli eventi che stanno di nuovo dividendo il mondo in aree di influenza, come l’estate afgana del 2021 e le recenti vicende belliche fra Mosca e Kiev?

Alle 12 in piazza Matteotti, due scrittori, lo statunitense Scott Spencer e Marco Missiroli, sempre a loro agio a parlare di emozioni, si confronteranno nel dialogo L’amore: senza sponde, senza fine sulle forze nascoste di un sentimento che nei loro romanzi plasma le vite di personaggi memorabili, e che nella vita quotidiana spinge tutti noi ad agire in modo inaspettato, alimentando l’enigma irriducibile delle persone che crediamo di conoscere.

