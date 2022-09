‘Fuori Tutto’, la kermesse di fine stagione del Teatro dell’Ortica: spettacoli, laboratori e incontri

Genova. In una società sempre più schiava del denaro, dove le persone inseguono, senza sosta, solo lo sconto o la promozione più vantaggiosa e accattivante, in quest’era di saldi spietati e di offerte economiche, prendi 2 paghi 1, il Teatro dell’Ortica vuole provocatoriamente fare un Fuori Tutto di Cultura.

Una nuova rassegna che parte il 2 settembre e che porterà eventi fino a fine ottobre. “Il nuovo progetto del Teatro dell’Ortica che si situa in continuazione tra il Festival Teatrale dell’Acquedotto e l’avvio della nuova stagione oramai imminente – spiega il direttore artistico Mirco Bonomi – Senza soluzione di continuità torniamo a proporre gratuitamente spettacoli teatrali per grandi e piccini, laboratori, incontri pubblici. Ancora una volta mettiamo in primo piano le nostre radici, sia territoriali, legate alla ‘nostra periferia’ che è la Val Bisagno, sia quelle legate alle nostra identità di teatro sociale, con tematiche legate alla cultura, alla cura e più in generale alla collettività”.

» leggi tutto su www.genova24.it