Il Festival apre nel ricordo di Serianni. Corradino: “Superato esame di maturità”

Si è aperta nel ricordo del linguista Luca Serianni la diciannovesima edizione del Festival della Mente di Sarzana, che ha preso il via nel pomeriggio in Piazza Matteotti. La rassegna, quest’anno dedicata al tema del movimento, è iniziata con l’omaggio da parte del presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino al linguista, mancato di recente, che un anno fa aveva aperto la manifestazione con una lectio magistralis.

“Il Festival è ormai un patrimonio culturale a livello nazionale – ha sottolineato Corradino – che parla a tutti e in particolare ai giovani in un momento in cui c’è bisogno di conoscere e di capire, un momento delicato nel quale si sono manifestati fenomeni come una pandemia e una guerra che pensavamo lontani o irripetibili. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che non stanno lavorando solo in questi giorni ma che per tutto l’anno si adoperano per la riuscita. Di solito gli studenti a diciannove anni affrontano l’esame di maturità, e posso affermare con orgoglio che il Festival ha superato brillantemente questo esame”.

Ha dedicato un pensiero al professor Serianni anche Benedetta Marietti, direttrice della manifestazione, che ha ringraziato anche tutte le preziose componenti che ogni anno consentono lo svolgimento del festival, ad iniziare dai duecento volontari. “Ci aspettano sfide sociali ed economiche molto complesse – ha concluso – e il mio auspicio è che il Festival, attraverso le parole dei suoi relatori, ci aiuti ad avere maggiore consapevolezza verso queste sfide da affrontare con umanità, solidarietà e coraggio”.

