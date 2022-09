Inflazione e caro bollette, Ravecca: “La crisi non porti alla riaccensione della centrale Enel”

Prosegue la corsa dell’inflazione che, insieme al caro bollette, rischia di produrre un pesante effetto domino sui consumi delle famiglie e sul Pil: senza un’inversione di tendenza, l’aumento di prezzi e utenze porterà nei prossimi due anni ad una minore spesa di 34 miliardi, oltre 1.300 euro in meno a famiglia.

“La situazione – commenta il presidente provinciale di Confesercenti, Alessandro Ravecca – è estremamente difficile e le politiche energetiche devono essere improntate a una maggiore autonomia e all’incentivazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Ma bisogna anche limitare il problema della burocrazia e porre un tetto al prezzo del gas, altrimenti si rischia una crisi che colpirà le famiglie e il mondo delle imprese, con la chiusura di molti punti vendita e di molti produttori. Dopo due anni di pandemia, affrontare una crisi energetica del genere non è sostenibile. La politica deve prendere decisioni in merito al più presto e contrastare la speculazione con maggiori controlli. E’ importante, però, che tutto questo non spinga alla riaccensione del gruppo a carbone della centrale Enel della Spezia. Nel nostro territorio ospitiamo un altro presidio energetico strategico per il Paese, come il rigassificatore di Panigaglia, un impianto che si appresta a lavorare a pieno regime per far fronte ai problemi di tutti gli italiani”.

Il dato provvisorio relativo ai prezzi al consumo per il mese di agosto registra, come purtroppo era da aspettarsi, un ulteriore aumento, arrivando all’8,4% su base annua rispetto al 7,9% di luglio scorso. I responsabili principali dei nuovi rialzi, ancora una volta, sono i beni energetici che crescono di 2 punti percentuali, raggiungendo il 44,9% in più rispetto allo scorso anno, ma anche i prezzi di tutti gli altri beni mostrano, in modo diffuso, segni di aumento seppure in diversa misura. Restano quasi stabili, invece, i prezzi dei servizi. Una nota leggermente positiva è costituita, invece, dal rallentamento (da 8,7% a 7,8%) degli incrementi per i prodotti ad alta frequenza di acquisto. Mentre l’inflazione di fondo, al netto delle componenti volatili energetiche e alimentari, accelera al 4,4%, l’inflazione acquisita per quest’anno è il 7%, dato sicuramente destinato a salire perché non si intravedono, a breve, elementi che possano far prevedere un rallentamento della dinamica nei prossimi mesi.

