Leivi: torna il Riviera Critical Beer, tanta gente e voglia di festa

Al campo sportivo di Leivi torna il Riviera Festival Beer, un festival qui ospitato da sei edizioni che alla degustazione di un buon bicchiere di birra locale unisce il buon cibo, locale anch’esso, e la musica in stile (principalmente country e rock).

Dopo due anni di pausa forzata, il ritorno è in gran spolvero e l’entusiasmo è tanto, come si percepisce dalle parole di Elisa Lavagnino, titolare del birrificio Taverna del del Vara e socia dell’ associazione Dal Mastro Birraio, organizzatrice del Festival “nato nel 2015 da un gruppo di amici che hanno fondato il Riviera Critical Beer, che vuole valorizzare un consumo consapevole, dove è il produttore stesso che presenta il prodotto, direttamente dal produttore al consumatore. Un occasione per raccontare il processo di produzione della birra, visto anche come momento di cultura. Stessa cosa per il cibo: produttori artigianali del territorio (dalla carne alle castagne alla pasta fresca alla focaccia al formaggio di Lievito Madre di Chiavari).

