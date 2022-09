Savonese. Mercati, sagre, camminate, presentazioni di libri e tante occasioni per stare all’aria aperta. Sono questi gli ingredienti del fine settimana di inizio settembre. Un appuntamento nel savonese, insomma, che offre tanto intrattenimento per tutti. Ma andiamo per gradi e scopriamo tutti gli eventi in programma per sabato 3 e domenica 4 settembre.

Partiamo con sabato e la musica.

» leggi tutto su www.ivg.it