Politiche 2022, Berrino (FdI) incontra i cittadini: gazebo a Savona e Varazze

Liguria. I candidati alle politiche di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, Matteo Rosso e Roberto Menia incontrano la cittadinanza. Appuntamento sabato 3 settembre alle 10:30 in Piazza Matteotti a Cogoleto, alle 11:30 in Viale Nazioni Unite a Varazze e alle 12:30 in Corso Italia a Savona.

Ci sarà il banchetto di Fratelli D’Italia al quale saranno presenti l’assessore regionale Gianni Berrino, candidato al collegio uninominale 1 per il Senato, Matteo Rosso, Coordinatore della Liguria di Fdi e candidato capolista alla Camera e l’On Roberto Menia, già deputato e candidato capolista Senato collegio plurinominale della Liguria.

