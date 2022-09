Rezzo, tutto pronto per la festività della Madonna bambina

Rezzo. Tutto pronto a Rezzo per i festeggiamenti dedicati alla festività della Madonna bambina in programma questa sera, venerdì 2 settembre, alle ore 20.45. Le celebrazioni si svolgeranno presso la Pagoda dove si terrà anche il terzo appuntamento della rassegna Sacro e Profano InCanto- Riflessioni in concerto, un’occasione di approfondire temi di evangelizzazione dopo la pausa forzata a causa della pandemia. Un momento non solo di festa ma anche di riflessione e preghiera attraverso pensieri e musica, guidata dalle riflessioni di Don Sandro Decanis, con l’animazione del coro ConClaudia diretto da Margherita Davico e del gruppo teatro insieme diretto da Valeria Lorenzi, accompagnati dall’organista maestra Tiziana Zunino e dalla fisarmonicista messinese Irene Ferraro.

» leggi tutto su www.riviera24.it