Sanità, Linea condivisa: “Bene manifestazioni, ma occorrono anche proposte concrete”

“Da qualche giorno si parla nella nostra regione di una possibile manifestazione sulla sanità, più precisamente contro la gestione sanitaria del duo Toti-Profiti e a favore della sanità pubblica. Come Linea Condivisa consideriamo un appuntamento di piazza sul tema sanità, un fatto importante e saremo tra i primi ad aderire cercando nel contempo di portare persone. Vogliamo però fare alcune considerazioni: le manifestazioni devono avere delle piattaforme in cui gli organizzatori, in maniera non general generica, non solo contestano ciò che è stato fatto in Liguria, ma presentano proposte concrete sia a lungo che a breve termine. Purtroppo le responsabilità sullo stato della sanità ligure non sono solo colpa delle Giunte Toti dal 2015 al 2022, ma anche dei continui tagli dei fondi nazionali che hanno messo tutte le regioni in grande difficoltà. Sono infatti 20 anni che i governi di qualsiasi tipo e colore politico penalizzano la sanità”. Così in una nota Linea Condivisa.

“Ci sono poi responsabilità strutturali – prosegue la nota -, vedasi quella dell’università italiana in relazione a quanti medici escono dal sistema universitario e quante difficoltà ci sono per le varie specializzazioni, fatto su cui, anche in questo caso, nessun governo ha deciso di intervenire in maniera strutturale e puntale. Poi ci sono le responsabilità regionali e sicuramente la Giunta Toti ha fatto molto molto male. Affinché a confusione non si aggiunga altra confusione, è necessario mettere in campo una vera capacità di programmazione sanitaria, che tenga conto di un equilibrio nella nostra regione tra siti ospedalieri e un diverso e articolato sistema di sanità territoriale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com