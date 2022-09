‘Santa’: cena sul sagrato, assegno al parroco don Muratore

Il Comitato della Festa della Primavera ha consegnato all’arciprete Gian Emanuele Muratore un assegno da 1.500 euro provento di una cena organizzata sul sagrato della parrocchia di piazza Caprera, per aiutare le opere parrocchiali.

Don Muratore che era giunto a Santa Margherita per sostituire don Marco Torre, ha lavorato sodo e con rigore come è sua abitudine a favore dei parrocchiani e delle persone che hanno bisogno. Ora è imminente il suo trasferimento nella sua Sestri Levante e ieri oltre ringraziare i volontari li ha salutati in vista della sua partenza.. Verrà sostituito dal rapallese don Luca Sardella.

