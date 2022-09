Scomparso il professor Ernesto Di Marino, anima della Società dei Concerti

“La scomparsa del professor Ernesto Di Marino è un’immensa perdita per la cultura e la società spezzina – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – a nome di tutta la Città esprimo profondo cordoglio alla sua famiglia e alla Società dei Concerti. Da anni, se non da sempre, fra il Comune della Spezia e la Società dei Concerti vi è stata una proficua collaborazione per il bene della Città grazie proprio al suo Presidente, in particolare sul Festival Internazionale del Jazz della Spezia e, dal 2020, anche su La Spezia Estate Festival. Negli ultimi anni, infatti, fra la città e la Società dei Concerto si era instaurata una grande sinergia, proprio perché Di Marino si era particolarmente dedicato alla promozione culturale. Sono certo che il suo esempio e la sua eredità, come uomo di cultura, professore, educatore e punto di riferimento di tante generazioni di spezzini che con lui hanno studiato e sono cresciuti diventando professionisti e classe dirigente, saranno raccolte da quanti lo hanno conosciuto ”.

