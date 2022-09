Sviluppo delle aree interne, si chiudono il 12 settembre le iscrizioni per i due nuovi corsi di formazione

Liguria. Si chiuderanno il 12 settembre le iscrizioni per i due nuovi corsi di formazione rivolti a disoccupati e inoccupati domiciliati in Liguria, nell’ambito della S.N.A.I ‘Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne’ per il rilancio del comprensorio dell’Alta Valle Arroscia. Lo comunica il Sei Cpt – Scuola Edile di Imperia- Comitato Paritetico Territoriale capofila dell’Ats Formare nella Alta valle Arroscia.

Il territorio dell’Alta Valle Arroscia, composto da 11 Comuni – Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio di Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico – è stato infatti identificato come una delle ‘aree interne’ della regione Liguria. Sono piccoli comuni lontani da servizi essenziali – istruzione, sanità e mobilità – e che vivono una situazione di marginalità, pur possedendo un forte potenziale di attrazione. La Strategia nazionale per lo sviluppo di queste aree ha l’obiettivo, attraverso risorse e fondi nazionali e comunitari, di adeguare la quantità e la qualità dei servizi interni e di promuovere progetti di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

