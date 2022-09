Taggia, il consigliere Giuseppe Federico: «Esagerati i ritardi per i lavori del Parco Urbano Polivante»

Taggia. Un ritardo dei lavori per la realizzazione ed ultimazione dei lavori del Parco Urbano Polivalente di Taggia di almeno 120 gironi con relativo aumento dei costi. «Dalla lettura dei documenti amministrativi- scrive Giuseppe Federico, del gruppo di minoranza Progettiamo il futuro del Comune di Taggia- siamo venuti a conoscenza che i tempi di realizzazione ed ultimazione dei lavori del Parco Urbano Polivalente di Taggia subiranno un ritardo di almeno 120 giorni dalla data prestabilita, come emerge dalla richiesta di proroga da parte della Ditta aggiudicataria dei lavori.

E’ probabilmente per questo motivo che l’Assessore Espedito Longobardi ha indicato la fine del 2022 come data di consegna dell’opera, e come periodo ideale per fare un regalo di Natale ai cittadini. «Troviamo esagerato- prosegue- un tale indebitamento per la realizzazione di un Parco Urbano così come è stato concepito. Un Parco assolutamente scomodo da raggiungere, che non prevede zone di relax al coperto, alberi da ombra diversi dai cipressi, che non prevede pergolati, gazebo con panchine, tavoli con punti di ricarica per dispositivi mobili, che non prevede un chiosco bar, servizi igienici, wi-fi gratuito, parcheggio e zona di noleggio monopattini.

