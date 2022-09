Turismo, il Comune della Spezia pensa ad un e-book animato e multilingue da diffondere nei paesi dell’Ue

Il Ministero del Turismo nel giugno scorso ha stanziato 36 milioni, di cui circa 1.500.000 saranno destinati a Regione Liguria, da utilizzare per investimenti di realizzazione di interventi infrastrutturali volti a migliorare la fruibilità dei luoghi di interesse turistico ed aumentare l’attrattività di destinazioni di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso. Così Piazza De Ferrari, dal canto suo, ha recepito l’atto di programmazione del F.U.T. di parte capitale per l’anno 2022 e gli indirizzi politico amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione degli interventi, approvando l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione degli interventi finalizzati alla valorizzazione di un turismo in grado di stimolare l’impronta ecologica del settore attraverso investimenti di riqualificazione infrastrutturale di itinerari, percorsi e cammini di particolare interesse turistico, storico e culturale nonché di recupero di strutture esistenti in spazi urbani ed extraurbani pubblici ovvero di rifunzionalizzazione di aree pubbliche destinate ad accogliere iniziative di attrattività turistica.

Il Comune della Spezia vuole esserci. L’idea, che ha trovato parere positivo nell’ultima giunta di Piazza Europa, è quella di realizzare, nell’ambito della Valorizzazione del Turismo Sostenibile, un circuito culturale storico monumentale a valenza turistica “a minor impronta ecologica”, del valore di 40mila euro con l’obiettivo di sviluppare il cosiddetto “turismo lento”, da percorrere a piedi lungo i percorsi pedonali ad esso dedicati o in alternativa da raggiungere con i mezzi ecologici in dotazione al trasporto pubblico locale (bus elettrici o alimentati da combustibili a basso impatto ambientale). Per favorire la mobilità dolce ed in particolare il cicloturismo, i siti da valorizzare previsti in progetto sono inseriti nei circuiti ciclopedonali della città e raggiungibili con l’utilizzo di bike elettriche o tradizionali, percorrendo le piste ciclabili dotate dei servizi pubblici di bike sharing e skate sharing, già attivi nel circuito urbano. Il circuito culturale del progetto è proposto anche in forma “smaterializzata” da percorrere su piattaforma digitale, fruibile attraverso gli strumenti digitali in dotazione dell’Ente (sito web tituzionale, social network, App dedicate all’accoglienza turistica) per consentire di accrescere l’attrattività turistica a distanza.

