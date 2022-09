Agudelo a rischio per il Bologna, Gotti: “Botta forte, non si è allenato. Sanca simile a Colley, con Gyasi nessun problema”

I piani di Luca Gotti in vista della partita di domani contro il Bologna, con un Kevin Agudelo a forte rischio dopo un duro colpo subito contro la Juventus: “Ha preso una botta molto forte contro la Juve, non si è allenato ma vedremo se si potrà allenare oggi”, spiega il tecnico in conferenza stampa, prima di soffermarsi su un paio di singoli, che stanno emergendo in questa prima fase di campionato, tra cui la “sorpresa” dell’Allianz Stadium, Emil Holm: “Holm ha una fisicità straripante, ha qualità di corsa e non è solo chili e centimetri. Deve adattarsi al nostro calcio, alla gestione della palla, cose che non sono scontate. Ci sono anche alcuni particolari che diventano importanti, in cui lui non era nemmeno a conoscenza. Cose che noi facciamo passare ai nostri ragazzi, che lui non ha perché ha fatto un percorso suo. Ha caratteristiche di eccellenza”.

Spazio poi ad un piccolo focus sulle mezzali, da un Simone Bastoni nelle ultime uscite utilizzato sul centro-destra ad un Viktor Kovalenko, che in caso di forfait di Agudelo sarà chiamato ancora ad un inizio da titolare: “Bastoni a destra è una forzatura, figlia di parecchie variabili in discussione. Non è solo Bastoni che gioca a destra, ma chi gioca a sinistra e i compiti che hanno le mezzale, in relazione alle uscite dei difensori. Ci sono tante cose da mettere insieme. A Simone questa cosa a volte chiude il gioco rispetto a quanto sa fare, ma una sua caratteristica è l’adattabilità, una generosità enorme, che sia un minuto o 95. Anche su questo mettiamo lavori in corso, osserviamo mano a mano le cose. Kovalenko credo abbia caratteristiche per diventare una grande mezzala e il suo limite è nella gamba, perché tecnicamente non si discute, così come nelle letture. Ha saltato un mese, è come se fosse al 25 di luglio, ma i suoi parametri fisici di oggi sono in linea con i parametri migliori dello scorso anno. Ad un certo punto c’è stato l’evento della guerra che l’ha condizionato. Io parto da questo punto zero ed è in linea, ora cerchiamo di alzare l’asticella. Sta lavorando tantissimo e ci sta provando”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com