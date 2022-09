Bernardo Zannoni ha vinto il Premio Campiello con “I miei stupidi intenti”

Trionfo per il sarzanese Bernardo Zannoni alla sessantesima edizione del Premio Campiello. Con il suo romanzo d’esordio “I miei stupidi intenti” il 27enne ha ottenuto 101 voti su 270 ottenendo così il prestigioso riconoscimento letterario. “E’ la mia prima opera pubblicata e ho già fatto un casino – ha detto Zannoni dal palco della Fenice – non me lo aspettavo, non mi sono nemmeno preparato un discorso. Grazie a chi ha creduto in me, vengo dal nulla, ho girato l’angolo giusto ieri”.

”Siamo davvero felici per lui – scrive l’editore Sellerio in un post su Facebook – per il suo esordio straordinario in cui abbiamo davvero creduto! Bravissimo!! Grazie di cuore a tutti per l’affetto che ogni giorno dimostrate per i nostri libri blu”.

La premiazione è stata seguita in diretta tv da tantissimi suoi concittadini, fra cui il sindaco Cristina Ponzanelli che ha commentato: “Bernardo Zannoni ha vinto il Premio Campiello con la migliore opera narrativa italiana dell’anno, che orgoglio per lui, che orgoglio per Sarzana!”.

