Borgio, la minoranza attacca: “Mancata competenza degli amministratori nel gestire la questione scuole”

Borgio Verezzi. “Apprendiamo, come sempre dai giornali, che c’è una qualche soluzione per i nostri alunni di Borgio Verezzi e mandiamo sinceri e sentiti ringraziamenti ai parroci, don Carmelo e don Joy che hanno concesso degli spazi per permettere agli studenti che hanno indicato come scelta di frequentare le scuole nel nostro paese di poterlo continuare a fare, offrendo questa ‘inattesa soluzione’”. Lo dichiara il gruppo Borgio Verezzi per Tutti.

“La definizione data nel comunicato dal Sindaco, che al solito ha rifiutato tutte le collaborazioni volendo agire da solo, conferma invece le nostre perplessità sulla pessima gestione dell’accaduto da parte dell’Amministrazione che davanti ad un evento grave come questo si è sempre trincerata dietro a silenzi, risposte vaghe o addirittura molto distanti dalla realtà nonostante le richieste nostre e della collega Pizzonia. Tutto ciò, compresi gli ultimi sviluppi di questa vicenda, evidenzia la mancata competenza degli amministratori nel gestire una questione così delicata risoltasi solo ed esclusivamente grazie all’aiuto e alla generosità di un elemento esterno, cifra oramai spesso diventata caratteristica del lavoro di questa maggioranza”, hanno continuato.

» leggi tutto su www.ivg.it