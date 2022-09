Caro energia, Ciangherotti (FI): “Bollette esagerate. Studi odontoiatrici in difficoltà, pazienti rinunciano alle cure”

Albenga. “L’emergenza rincari e la stangata sui costi in bolletta sta colpendo pesantemente anche gli studi odontoiatrici della provincia di Savona. Un danno doppio, sia per le attività ma anche per i tanti pazienti che stanno rinunciando a curarsi la bocca a causa del caro vita”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Il consigliere forzista lancia l’allarme: “Sono sempre di più gli studi odontoiatrici in difficoltà – spiega Ciangherotti -, anche perché il funzionamento delle attrezzature medicali è affidato all’energia elettrica, i cui costi stanno lievitando in modo insostenibile”.

