Champions League, girone ostico per la Pro Recco: ecco le avversarie

Recco. Girone complicato per la Pro Recco che nell’urna di Spalato pesca avversarie di alto livello lungo il proprio cammino di Champions League. I biancocelesti detentori del titolo, inseriti nel gruppo A, dovranno affrontare due formazioni candidate alla vittoria finale: la “bestia nera” Olympiacos degli ex Filipovic e Bijac; il Barceloneta composto dal blocco dei campioni del mondo in carica. E poi i serbi del Radnicki, sempre temibili tra le mura amiche. Nel girone anche l’Hannover, club tedesco che da anni fa presenza fissa in Final Eight, e i georgiani della Dinamo Tbilisi.

A queste cinque formazioni se ne aggiungeranno altre due provenienti dai turni qualificatori in programma a ottobre.

