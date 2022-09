Alle 9.30 a San Salvatore di Cogorno, in via 4 Novembre, un pedone di 70 anni è stato investito da un’auto riportando un grave trauma cranico. Sono intervenuti il 118 con Tango1 e la Croce Rossa di Lavagna. Una volta stabilizzato, il paziente è stato inviato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Polizia urbana e carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica ed eseguendo le procedure del caso.

