Federparchi Liguria: “I cinghiali della Maggiolina andavano abbattuti. Regione Liguria ha ceduto alle pressioni animaliste”

I cinghiali della Maggiolina andavano abbattuti e la soluzione adottata contraddice l’ordinanza del Commissario per la peste suina. Non usa mezzi termini il coordinatore di Federparchi Liguria Roberto Costa che interviene a poco più di una settimana dalla liberazione degli ungulati in Val di Vara.

“La situazione della Maggiolina e come è stata gestita evidenzia quanta distanza ci sia fra animalismo e ambientalismo – si legge in una nota-. La Regione Liguria, da una parte, assieme a tutte le altre Regioni, ha chiesto di allungare il periodo venabile per affrontare il problema dei cinghiali, prevedendo di farne abbattere oltre 35.000. Tuttavia, riteniamo che si tratti di una scelta poco efficace perché generalmente gli abbattimenti a gennaio risultano irrilevanti per non abbattere le scrofe gravide, a maggior ragione ed ancor più a febbraio. Poi, sempre la Regione, dall’altra, cedendo alle pressioni animaliste, ha salvato in deroga a tutto i nove cinghiali della Maggiolina”.

