Genoa, Blessin: “Abbiamo regalato tre gol stupidi”

Genova. La sensazione è che se una squadra gioca a viso aperto contro il Genoa come ha fatto il Parma, c’è la possibilità per i rossoblù di trovare quegli spazi per diventare molto pericolosi sotto porta, ma dall’altro lato la squadra si espone a rischi a cui forse non è abituata. Una coperta corta? Certo è che Blessin avrà ancora molto lavoro da fare. Anche in fase di non possesso, il punto di forza della squadra, i giocatori rossoblù sono sembrati più disattenti del solito. Occorre comunque mettere sul piatto della bilancia che l’avversario era di livello, il Parma sarà uno dei protagonisti del campionato.

È bastato abbassare la guardia in un secondo tempo praticamente dominato per subire il pareggio. Il cambio di entrambi gli attaccanti non ha sortito l’effetto sperato, anzi. Blessin in conferenza stampa se la cava con un “volevo più velocità per creare occasioni. Non voglio criticare nessuno, ma è uscito fuori meno di quello che mi aspettavo”. In particolare Yeboah è sempre troppo poco concreto, con il difetto di non sacrificarsi in copertura come accade invece a Ekuban, in questo periodo davvero straripante a livello fisico e in fiducia. “Correre e tirare spesso non è la soluzione migliore”. Il tecnico si riferisce ad alcune azioni del secondo tempo in cui chi aveva la palla ha preferito la soluzione personale anziché giocare per i compagni meglio piazzati”.

