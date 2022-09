Borghetto Santo Spirito. E’ di due feriti, fortunatamente in modo non grave, il bilancio dell’incidente verificatosi questa mattina poco dopo le 9 a Borghetto Santo Spirito in corso Europa.

A scontrarsi sono stati due scooter. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Loano e l’altra della Croce Bianca di Borghetto.

