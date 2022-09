Imperia. La Liguria batte il Lazio. La Trattoria dalla Etta di Imperia ha vinto la sfida culinaria della trasmissione “Camper”, in onda su Rai 1 e condotto da Roberta Morise e Tinto.

La Etta, al secolo Nicoletta Lavagna, coadiuvata dal marito Fabrizio Durante, si è presentata nel confronto interno a Camper “Nella Vecchia Trattoria”, missione: far conoscere i legami tra cucina e territorio in Liguria. In prima fila, non poteva assolutamente mancare l’Olio Extravergine di Oliva Riviera Ligure DOP.

