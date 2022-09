Levanto, nuove lanterne artistiche a led nel centro storico

Con una delibera di giunta approvata venerdì 2 settembre, l’amministrazione comunale di Levanto ha dato il via libera a nuovi interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo, con risorse del Pnrr, degli impianti di illuminazione pubblica nelle vie del centro storico e alla riqualificazione delle lampade installate nei corridoi del palazzo municipale di Piazza Cavour. “Si tratta di un progetto complessivo per la cui attuazione abbiamo avuto accesso ad un finanziamento di 70 mila euro annui per tre anni, dal 2022 al 2024, erogato dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – spiega il sindaco, Luca Del Bello -. I lavori programmati per quest’anno interessano 54 dei 70 punti luce del centro storico con armatura artistica a lanterna e a proiettore, che saranno sostituiti con analoghe lanterne – la tipologia è stata concordata con la Soprintendenza ai beni architettonici della Liguria – con tecnologia led, la stessa che verrà utilizzata anche per le nuove lampade che verranno installate lungo i corridoi dell’edificio comunale”.

I lavori partiranno a metà settembre e interesseranno i punti luce di tutto il centro storico ad eccezione dell’area circostante la chiesa di Sant’Andrea, dove un analogo intervento è già programmato per la prossima primavera. “Sempre fruendo di finanziamenti ministeriali – conclude il sindaco – lo scorso anno siamo intervenuti sia sulla riqualificazione dell’illuminazione artistica lungo la passeggiata a mare della Pietra, sia sul potenziamento di quella in corso Roma. In particolare, quest’ultima aveva avuto la priorità perché era finalizzata a garantire la sicurezza migliorando le condizioni di visibilità lungo la principale strada di accesso al paese, mentre nel centro storico è stato curato, oltre che l’aspetto funzionale delle infrastrutture, anche quello estetico, in modo da conferire gradevolezza al contesto urbano in cui sono inserite” .

