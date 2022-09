Non si registrano al momento danni o criticità particolari sul territorio ligure dopo le piogge che si sono verificate nella giornata di oggi da Ponente a Levante della in Ligura. Si registrano allagamenti localizzati sulle strade, senza particolari conseguenze.

Nella giornata di ieri era stata emanata l’allerta gialla per temporali su tutte e le 5 zone in cui è divisa la Liguria: nel pomeriggio l’allerta è stata prolungata fino alla mezzanotte di oggi, sabato 3 settembre.

“Stiamo monitorando la situazione ora dopo ora – spiega il presidente della Regione Liguria – Per fortuna al momento non si registrano danni, ma è importante non sottovalutare mai le allerte ed essere prudenti, prestando attenzione alle comunicazioni che arrivano dai nostri previsori. La sala operativa della protezione civile, come sempre, rimane aperta per seguire l’evolversi della situazione: vogliamo ringraziare- conclude – tutti gli operatori e le operatrici per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno”.

Per quanto riguarda i numeri delle precipitazioni, a ora, l’intensità massima si è registrata a Camogli con 13,2 mm in 5 minuti nella tarda mattinata. 45,2 millimetri in 30 minuti invece a Lerca, a Cogoleto e 55,8 in un’ora a Madonna della Grazie, sopra Voltri. Si sono verificate anche folate di vento, con punte di 84,2 km orari ad Arenzano attorno alle 13.

Il territorio regionale continua a essere interessato da fenomeni forti e celle temporalesche sparse, soprattutto sul centro – levante. Durate la giornata i fenomeni hanno interessato maggiormente il centro della regione, con piogge abbondanti che si sono riversate e continuano a riversarsi prevalentemente in mare.

Si prevede una attenuazione dell’instabilità nelle ore notturne.

L’articolo Liguria in allerta gialla, si attende attenuazione dell’instabilità nelle ore notturne proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com