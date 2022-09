Maltratta la moglie per anni, anche davanti al figlio. Lei trova la forza di denunciarlo e viene arrestato

Maltrattava la moglie da anni arrivando persino a minacciarla di morte. Ed è stata proprio la vittima a trovare la forza e a raccontare tutto ai Carabinieri che ieri hanno arrestato uno spezzino di 32 anni. Stando a quanto riferito dall’Arma l’uomo è ritenuto responsabile di reiterati maltrattamenti aggravati e le manette ai suoi polsi sono scattate ieri.

Il coraggio della vittima ha fatto la differenza. La donna era stanca di subire atti di violenza verbale e fisica, si era rivolta ai Carabinieri per chiedere aiuto, denunciando di essere vittima da oltre dieci anni di comportamenti aggressivi e maltrattamenti da parte dell’uomo, che l’aveva più volte minacciata di morte. Alcune delle violenze, per di più, erano avvenute alla presenza del figlio, che ha oggi meno di dieci anni, ma che sinora la donna, per paura di ritorsioni, non aveva mai denunciato.

