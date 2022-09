Misura 22, Coldiretti: “Necessario e urgente sostegno alle aziende liguri per mitigare i danni della crisi russo-ucraina”

Liguria. “A nostro avviso la Misura 22, così come è stata presentata, non soddisfa le difficoltà subite delle aziende del nostro territorio. È necessario supportare adeguatamente tutte le aziende, a qualsiasi settore esse appartengano”. A dirlo è Coldiretti Liguria, che lancia alcune richieste alla Regione con l’obiettivo di mitigare i danni della crisi russo-ucraina per le imprese locali.

“A seguito dell’incontro convocato lo scorso 24 luglio dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, il 26 luglio Coldiretti Liguria ha presentato le proprie richieste tramite una comunicazione formale – ricordano – richieste che tenevano conto delle difficoltà di tutti i settori produttivi. Questo perché la Misura 22 viene generata per dare ristoro a tutte quelle attività e settori colpiti dall’aumento dei costi di produzione, sia a causa delle speculazioni che si sono generate per via dell’attuale scenario di guerra, sia per le difficoltà oggettive di approvvigionamento delle materie prime e vendita dei prodotti verso i Paesi esteri. Ovviamente tutte queste difficoltà, comprese quelle logistiche, hanno inciso su tutti settori produttivi, i quali hanno subito e continuano a subire danni indiretti dal conflitto in atto”.

