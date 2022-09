Politiche 2022, Berrino (FdI): “Anche a Roma seguirò il territorio savonese e i suoi problemi”

Savona. “Conosco bene il territorio savonese e i suoi temi, li ho seguiti per sette anni come assessore regionale. E’ mia intenzione continuare a seguirli anche se andrò a Roma, e mi prendo l’impegno di farlo. Per questo non va differenza che sia nato in provincia di Imperia o di Savona”. A dirlo è l’assessore regionale Gianni Berrino e candidato nel collegio uninominale di ponente al Senato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni politiche. E’ iniziato il tour della Liguria per una campagna elettorale corta e serrata in vista del voto del 25 settembre.

“Oggi siamo a Savona, una parte importante del collegio uninominale del Senato – prosegue Berrino -. Ha anche molti problemi che ho potuto vivere come assessore di Regione, tra cui le crisi industriali come Funivie o Piaggio Aerospace, ma è un territorio importante dal punto di vista turistico con un’estate che ha visto molte presenze e arrivi”.

