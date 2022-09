Politiche 2022, la giornata elettorale: le proposte del Pd contro il caro energia, la lista Toti e i numeri dell’occupazione contro i gufi

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, sabato 3 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

Sabato 3 e domenica 4 settembre i candidati e le candidate della lista PD Italia democratica e progressista con militanti e volontari distribuiranno, nelle maggiori piazze liguri, materiale informativo e le proposte del Partito Democratico contro il carovita e il caro energia.

“1000 piazze per l’Italia” è la campagna di mobilitazione che, a partire dal 3 e 4 settembre, per tre weekend consecutivi, fino alle elezioni, vedrà il PD in piazza con banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare le proposte del Partito Democratico contro il caro vita e il caro energia.

