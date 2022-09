Rapallo: “Chiediamo sicurezza per la nostra città”

Da Giancarlo Cecconi , Segretario Circolo Pd di Rapallo

Questa mattina Rapallo è stata sorpresa da un terribile temporale che ha rischiato di allagare la città e creare dei grossi danni ad abitazioni ed attività produttive.

Crediamo fortemente che questo genere di eventi verificatisi ultimamente nel nostro territorio, nel nostro paese e nel mondo necessitino di nuove politiche, fatte di scelte radicali. Non è più possibile rinviare il tema della crisi climatica, fenomeno che oramai è entrato prepotentemente nelle nostre vite.

Scelte radicali che, come Circolo PD di Rapallo, chiediamo anche e soprattutto all’attuale amministrazione. Nel 2018 un terribile evento aveva già colpito la nostra città, da

allora tanti spot e lavori decisamente travagliati sul nostro lungomare che sarebbero serviti per migliorare lo smaltimento dell’acqua piovana.

I cittadini meritano una politica che sia in grado di decidere, senza troppi spot, su un tema delicato come la messa in sicurezza della nostra città. Non si può più aspettare.

