Rapallo: via Mameli allagata e i lavori da ultimare

Stamattina, a seguito della breve tempesta abbattutasi sul Levante ed in particolare a Rapallo, via Mameli pedonale si è allagata. Dopo i lavori eseguiti fino a luglio sul lungomare, proprio per consentire lo smaltimento delle acque ed evitare allagamenti, la gente non si attendeva più il ripetersi di tali inconvenienti. Oggi il sindaco precisa che, terminati i lavori sul lungomare, l’opera deve ancora essere completata con l’entrata in funzione dell’apparato idraulico. Levante News questo non lo ha mai scritto per il semplice fatto che lo ignorava; mai nessun comunicato ne aveva fatto cenno. Sapendolo sarebbe stato facile prevedere nuovi allagamenti in questo periodo e mettere in guardia i rapallesi. Un problema di comunicazione.

I lavori di pavimentazione e rifacimento sottoservizi in via Mameli è stata una delle prime opere affrontate dalla prima amministrazione Bagnasco e anche allora si disse che via Mameli non si sarebbe più allagata. Ora prendiamo atto del post del sindaco che riportiamo qui sotto. e confidiamo che Filippo Lasinio, assessore ai Lavori pubblici noto per la sua serietà faccia ultimare i lavori necessari ad evitare nuovi allagamenti con nuove bombe d’acqua,

