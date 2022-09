Ruba il cellulare di una ragazza in un locale da ballo, 25enne denunciato per ricettazione

Era riuscito a impadronirsi del cellulare di una ragazza in locale da ballo. Ora però per un 25enne sono arrivati i guai perché è stato denunciato per ricettazione. A intervenire sono stati i Carabinieri di Sarzana che nella giornata di ieri hanno individuato e denunciato il giovane, ad Ameglia. Nel corso di un controllo effettuato nei pressi di un locale molto frequentato, il giovane è infatti stato trovato in possesso di un telefono cellulare, risultato rubato poco prima ad una ragazza cliente del locale.

