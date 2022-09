San Martino, arrestato ladro d’appartamento dopo un inseguimento nella boscaglia

Genova. Approfittando dell’assenza dei proprietari di un appartamento di via Dodecaneso, si è arrampicato sul terrazzo e, dopo aver forzato la tapparella della finestra, è entrato all’interno della casa per poi rovistare in ogni stanza. Ma i movimenti del ladro non sono passati inosservati: la vicina di casa ha visto tutto e ha chiamato la polizia.

Arrivati sul posto gli agenti hanno visto il ladro saltare giù dal terrazzo per poi darsi alla fuga. A quel punto lo hanno inseguito a piedi fino all’interno di una boscaglia che da Albaro conduce sino alla zona di San Martino.

Il rocambolesco inseguimento, fra arbusti e vegetazione, è finito quando il ladro si è ritrovato in un punto cieco di via Lagustena. Il 30enne, non contento, ha cercato di colpire i poliziotti ma è stato bloccato.

