Vorrei tranquillizzare tutti quegli occhi, che ancora mi sento addosso, che questa mattina in via Veneto hanno assistito in diretta ad un meltdawn di mio figlio.

Vorrei dire loro che sto bene, che lui sta bene e che le nostre vite continuano nonostante i loro sguardi curiosi, preoccupati e scioccati. Da un lato posso anche capire. Nella nostra vita, parallela, episodi così capitano. Questa mattina a scatenare la crisi un taglio di capelli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com