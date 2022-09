Liguria. Carlo Scrivano, direttore dell’Upa (Unione Provinciale Albergatori), accompagnato da alcune altre voci di rilievo, propone il rinvio dell’apertura delle scuole a fine settembre o al primo ottobre, come accadeva decenni fa, per prolungare la stagione in un periodo ancora ottimo per l’afflusso turistico.

Andrea Valle, presidente di Federalberghi, l’altra associazione di categoria degli albergatori, in buona sostanza rileva invece che i problemi sono ben altri.

» leggi tutto su www.ivg.it