Arnautovic: “Il mister ha detto che non ho giocato bene con la Salernitana? Gli ho risposto che gli avrei fatto vedere oggi”

Due gol e tantissima classe a disposizione della sua squadra ma Marko Arnautović, che quando vede lo Spezia lo punisce spesso e volentieri, non basta ai suoi per uscire con una vittoria dal “Picco”. Leader di questa squadra e unico a segnare in queste prime cinque partite dei rossoblu, ha salvato il Bologna ma non si è tirato indietro nell’autocritica generale, quando viene chiamato da Dazn a commentare il 2-2: “Faccio di tutto per far vincere la squadra, ma anche oggi non ci siamo riusciti. A me non interessano i gol, ma i risultati e anche oggi abbiamo pareggiato. Non so cosa sia ma c’è qualcosa che non va. Sinisa ha detto che non ho giocato bene con la Salernitana? Gli ho risposto che gli avrei fatto vedere oggi”.