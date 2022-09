Borzonasca: 65enne muore cercando funghi; un altro cade

Questa mattina poco dopo le 11.15 un uomo di 65 anni è stato colpito da una crisi cardiocircolatoria, degenerata poi in un arresto cardiaco mentre cercava funghi. Subito si sono attivate squadre di soccorso, i vigili del fuoco di Chiavari, i militi della Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto e la Croce Bianca di Mezzanego. Da Albenga è arrivato anche l’elicottero Grifo. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano, l’uomo è deceduto. Si trovava nei pressi di Prato Mollo, circa duecento metri sotto il passo della Spingarda. Sono intervenuti anche i carabinieri; la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria; le cause della morte sono comunque chiare e probabilmente non verrà effettuata l’aiutopsia.

Più o meno nella stessa zona un altro fungaiolo è scivolato alle 13.48 procurandosi la sospetta frattura dui una caviglia. Anche in questo caso sono stati allertati i vigili del fuoco di Chiavari, il soccorso Alpino e la Croce Bianca di Mezzanego che hanno trasportato l’infortunato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

