Inizio di campionato agrodolce in serie D per le squadre della provincia: il Sestri Levante perde in casa 1-2 contro la Sanremese ma i padroni di casa avrebbero meritato di più per le occasioni create.

Sorride invece il Ligorna che in casa batte il Chisola 2-1 grazie ai gol realizzati da Masi e Gulli all’ultimo respiro con un gol al 91′

