Coppa Italia, Pietra Ligure contro Ceriale: la diretta testuale

Pietra Ligure. Testare la forma dei propri giocatori e mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’imminente inizio di campionato; con questo intento scendono in campo questa sera Pietra Ligure e Ceriale, dato che la partita non riveste più alcuna importanza per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione, già ottenuta dai biancocelesti.

La squadra allenata da Mario Pisano, battendo 1-6 il Soccer Borghetto e 3-0 il Legino, si è già assicurata il primato nel girone e può già pensare allo scontro di domenica col Serra Riccò. La formazione di mister Davide Brignoli, sconfitta 3-1 dal Legino e 0-1 dal Soccer Borghetto, è fuori dalla competizione e punta ad arrivare al meglio al match inaugurale di campionato con la Campese.

» leggi tutto su www.ivg.it