Democrazia Cristiana Liguria: “Inizia il nostro lavoro sul territorio, saremo portavoce dei savonesi”

Liguria. “Inizia con questa campagna elettorale il lavoro della Democrazia Cristiana ligure sul territorio”. Ad annunciarlo è Luigi Tezel, commissario provinciale Savona e coordinatore regionale della campagna elettorale DC, sulla scia delle recenti dichiarazioni del cardinale e segretario di Stato Pietro Parolin e del presidente dei Vescovi Italiani, cardinale Matteo Zuppi.

I due infatti sono tornati ad esortare all’impegno dei cattolici in politica. “Il Cardinale Segretario di Stato ha fatto appello ai cattolici ad essere presenti nella vita politica italiana – spiega Tezel – L’Italia che sta per andare al voto deve «credere nel futuro» e in un momento «così importante tutti devono tirare fuori le proprie idealità e non l’opportunismo, il piccolo cabotaggio, la tattica». Il Capo della Conferenza episcopale lo afferma intervenendo a «Il cavallo e la torre», su Rai 3, in collegamento da Lourdes. Intervistato da Marco Damilano che gli ha chiesto un parere sull’invito del Segretario di Stato – in un colloquio sul Tg1 – ai credenti di tornare a esprimere la loro posizione nel dibattito politico, Zuppi dice che «i cattolici hanno tanto da donare, di intelligenza, di competenza per esempio di lotta alla povertà, di difesa del diritto alla vita»”.

