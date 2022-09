Eccellenza, oggi in scena la prima giornata: ecco i risultati

Imperia/Savona/Genova/La Spezia. Oggi la nuova stagione dell’Eccellenza ligure ha ufficialmente preso il via. In seguito ai match di Coppa, nella giornata odierna è infatti andata in scena la prima giornata dell’edizione 2022/2023 appunto del primo livello regionale del dilettantismo, un turno atteso con curiosità per scoprire il livello di preparazione delle diciotto squadre iscritte. Per quanto riguarda le savonesi il bilancio risulta essere perfettamente in equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Ad ottenere i primi tre punti stagionali è stato l’Albenga del presidente Simone Marinelli, squadra che con grinta e determinazione è riuscita ad espugnare il “Macera” nonostante l’inferiorità numerica. Prima di campionato a reti bianche invece per la Cairese guidata da mister Diego Alessi, questo mentre il Finale è uscito sconfitto dal match contro la Sestrese, vincente grazie ad un rigore trasformato da Sighieri.

