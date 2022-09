Fratelli d’Italia, Matteo Rosso a Renato Giusto: “Sulla sanità ogni parola oggi è prematura, confronto dopo il 25”

Savona. “Conosco Renato Giusto da molto tempo, ne ho sempre apprezzato il valore umano e la competenza medica con cui ogni giorno si dedica ai suoi pazienti oltre alla grande sensibilità che dimostra verso chi soffre. Capisco che la sua passione per la sanità lo porti a voler pensare ad essa in tutta la Liguria ma gli chiedo nel suo ruolo di consigliere comunale e non regionale di opposizione, un ruolo prezioso che svolge in maniera eccellente vista la sua conoscenza della città e delle sue problematiche, che si occupi di Savona e non faccia uscite che interessano la sanità da Sarzana a Ventimiglia senza prima un confronto regionale”.

Con queste parole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, replica a Renato Giusto, consigliere comunale del suo partito, che ieri aveva chiesto un passo indietro a Giovanni Toti sulla delega alla sanità.

» leggi tutto su www.ivg.it