Il savonese Mattia Villardita è Spiderman sul palco del Jova Beach Party

Savona. C’è stata anche un po’ di Savona sul palco del Jova Beach Party di Viareggio: accanto al cantante, al secolo Lorenzo Cherubini, per qualche minuto è salito anche il savonese Mattia Villardita, in arte Spiderman.

Quella del giovane, noto per la sua attività di supereroe in costume negli ospedali, è stata una delle “Belle Storie” scelte da Jovanotti per il suo tour. Villardita è salito sul palco insieme a Gaia e Matilde, due sorelle gemelle di 18 anni di Torino: “Le mie gemelle del cuore – le ha chiamate – Rappresentano per me un simbolo di vittoria perché sono state le prime anime che ho incontrato da volontario all’ospedale Istituto Giannina Gaslini proprio nelle stanze che, per tanto tempo, avevano ospitato anche me”.

» leggi tutto su www.ivg.it