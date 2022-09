Che cosa rimane di questo Spezia-Bologna? Oltre la cronaca, i quattro gol, i commenti dei protagonisti anche una serie di numeri che aiutano ad inquadrare molto bene i 90 minuti del Picco. Prima del confronto Bologna e Spezia erano due delle cinque squadre insieme a Empoli (che gioca domani), Lecce e Sassuolo che non avevano ancora trovato la via della rete negli ultimi 30 minuti di gioco in questo torneo. I rossoblu ci sono riusciti al 64′ siglando il 2-2 che è arrivato sino alla fine, mentre lo Spezia ancora no. E’ arrivato invece, seppur grazie ad un autogol, il primo sigillo aquilotto nel secondo tempo, in attesa dell’Empoli che gioca domani e potrebbe rimanere l’unica squadra a non aver ancora superato il digiuno post-intervallo. Al di là dei numeri che sono curiosità, questa statistica conferma una volta di più la difficoltà di Gotti di poter cambiare in corsa gli uomini, rimanendo competitivo. Lasciando stare i ko di San Siro e di mercoledì allo Stadium, dove peraltro lo Spezia ha chiuso in crescendo trafitta dal 2-0 di Milik che ha chiuso la storia, contro il Sassuolo l’ultima mezzora è stata di pura sofferenza coi miracoli di Dragowski a salvare quanto meno il punto. E, a ben guardare, anche l’ultima mezzora contro l’Empoli in casa l’iniziativa fu soprattutto degli ospiti che ci provarono un po’ in tutti i modi senza trovare la porta. Così Luca Gotti e Sinisa Mihajlovic si sono ancora una volta divisi equamente la posta: per la quinta volta si sono incontrati e anche in questa occasione il risultato è di parita.

L’articolo La panchina corta si vede nei secondi tempi. Lo Spezia non ha ancora segnato nell’ultima mezz’ora proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com