Lavagna: dal mare ai monti, giornata frenetica per il 118

La giornata è ideale per andare al mare, e anche, dopo le recenti piogge, per andare in cerca di funghi e comunque in campagna. Il 118 di Lavagna (ma la situazione è analoga in tutta la regione) inizia la giornata con il soccorso a Moneglia a persona colpita da un’intossicazione etilica; alle 19.30 (e qui ci fermiamo) in corso Colombo a Chiavari un diciassettenne perde coscienza; interviene la Croce Rossa di Chiavari; Il ragazzo viene ricoverato in codice rosso, poi derubricato in giallo, al pronto soccorso di Lavagna.

In mezzo decine di interventi: cadute in casa di anziani; incidenti stradali senza gravi conseguenze; drogati; crisi cardiocircolatorie, respiratorie; pazienti psichiatrici; ictus. coliche renali. e Chi più ne ha più ne metta. Oggi anche un uomo morto mentre cercava funghi. I pazienti potevano prevenire ed evitare i guai capitati loro addosso? Forse prima di gestire la sanità sarebbe bene trascorrere una giornata al 118 e altre ai pronto soccorso.

