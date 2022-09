Pallanuoto F/ Pro Recco vince il titolo battendo le ungheresi del Kerulete

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco femminile vince la medaglia d’oro ai campionati europei Master di Roma. Nella categoria over 30 le ragazze allenate da mister Zongoli superano in finale le ungheresi del Kerulete per 6-2. A trascinare le biancocelesti è Simona Abbate, in gol quattro volte nei primi due tempi conclusi sul 5-1. Proprio Abbate, insieme a Giulia Rambaldi, è una delle due atlete in rosa che erano presenti dieci anni fa nella Pro Recco vincitrice di Scudetto, Eurolega e Supercoppa europea. Nel roster Master brillano anche le stelle internazionali della spagnola Blanca Gil Sorli e dell’ungherese Merci Stieber.

» leggi tutto su www.levantenews.it