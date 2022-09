Politiche 2022, Cosso (Alleanza Verdi-Sinistra): “Il destino dei docenti supplenti deciso da un algoritmo”

Genova. “Il destino lavorativo dei docenti supplenti è deciso da un algoritmo. A poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 il sistema dell’assegnazione delle cattedre e delle supplenze è in grande affanno. È possibile iniziare l’anno scolastico con i docenti in classe o dovremo nuovamente assistere a ritardi e disservizi per gli alunni e le famiglie? Molti docenti precari hanno completato la domanda per le supplenze, con la speranza di lavorare, ma non è così”.

Lo scrive in una nota Simona Cosso, esponente di Sinistra Italiana e capolista al Senato dell’Alleanza Verdi-Sinistra in Liguria, dopo che venerdì mattina un gruppo di docenti ha protestato davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale di Genova, in via Assarotti.

» leggi tutto su www.genova24.it