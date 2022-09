Rapallo: le merlettaie torneranno a lavorare in strada

Rivedremo le merlettaie lavorare al tombolo in alcune zone ben definite di Rapallo (l’elenco nella delibera). Dovranno superare l’esame di una commissione ed essere iscritte ad un apposito albo custodito dall’Ufficio Cultura. Dovranno però essere in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti ritenuti essenziali: essere nate a Rapallo; essere residenti a Rapallo; essere iscritte ad una associazione o scuola di promozione del pizzo al tombolo con sede a Rapallo.

Tutto questo è stato stabilito dalla giunta comunale come atto di indirizzo e toccherà al dirigente concretizzare il tutto. Supponiamo che la possibilità di riportare le merlettaie in strada sia unicamente legata alla possibilità di vensita di un ventaglio di prodotti e non solo di quello, pare di capire, in lavorazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it