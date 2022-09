Ruba smartphone in treno ad una ragazza. Fine della storia alla stazione di Sarzana

I carabinieri di Sarzana hanno denunciato, per furto, un 52enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Tutto si avvia ieri pomeriggio da una telefonata al 112 fatta da un uomo di Pavia, che aveva denunciato il furto dell’iPhone della figlia minorenne, avvenuto poco prima a bordo di un treno Intercity partito da Livorno con destinazione Pavia, sul quale la ragazza viaggiava per raggiungere il padre.

La ragazza, accortasi che gli era stato sottratto il telefono, era riuscita a contattare il papà riferendo l’accaduto e questi, utilizzando l’applicazione “Trova Iphone”, era riuscito a localizzare il telefono della figlia a Sarzana. I militari, messi in contatto con l’uomo, che forniva loro le indicazioni in tempo reale, sono così riusciti a restringere l’area di ricerca, fino a quando sono riuscito ad individuare il cittadino magrebino mentre stava tranquillamente passeggiando in via Landinelli, trovandogli indosso l’apparecchio. Lo strumento è stato poco dopo restituito alla madre della ragazza, che ha raggiunto Sarzana da Pavia.

